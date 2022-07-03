يوتيوبر تركي يلقّب بـ "إمام الروك".. عمل مؤذنًا لسنوات ويقدم "الروك الإسلامي"

عادت قصة اليوتيوبر التركي "أحمد توزر" والملقب بـ إمام الروك لإثارة الجدل عبر مواقع تواصل الاجتماعي بعد اعادة انتشار قصته عبر هذه المواقع والحديث عنه وعن قصته

اليوتيوبر التركي أحمد توزر عمل إمام مسجد ويقدم الروك الإسلامي

عمل الشاب التركي واليوتيوبر "احمد توزر" إمام جامع ومؤذن في المسجد خلال ساعات النهار حتى وقت صلاة العشاء، حيث ينتقل بعد ذلك للعمل في في باريه طوال الليل فهو نجم روك وقائد فرقة موسيقية تقدم الروك الإسلامي على حد وصفه، وذلك قبل اقالته من عمله كإمام مسجد بسبب الضجة الكبيرة التي اثيرت حوله

وأشاد الكثير من سكان منطقة الأناضول والتي يقيم فيها أحمد بعمله في المسجد والتزامه الكبير عندما كان يعمل في إمامة المسجد حيث انه كان يرفع جميع الفرائض في المسجد الذي يؤم فيه وذلك بحضور أكثر من 150 مصلي هذا بالاضافة إلى تضاعف العدد في صلاة الجمعة.

وعبّر الناس عن اعجابهم بالتزامه الشديد وعدم تخلّفه عن أي صلاة في أي يوم حتى في صلاة الفجر خلال فترة عمله، كما أنه وبعد انتهاء صلاة العشاء ينتقل الى الكباريه الذي يعمل فيه كمغني روك طوال الليل وكشف العاملون في الكابريه انه ايضًا ملتزم هناك ويقدم الروك الإسلامي كما يطلق عليه

ويملك اليوتيوبر أحمد توزر قناة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يعرض فيها أدائه الغنائي في الفرقة وهو متزوج من فتاة مسيحية بالرغم من أنه يعتبر واحد من اهم أئمة الاتراك.

وأطلق عليه الناس لقب "إمام الروك" لعمله المتناقض في النهار في المسجد وفي الليل في الكباريه.

أحمد توزر يطالب بعودته لامامة المساجد

قدم اليوتيوبر التركي الشهير اعتراضات عديدة حيث لجأ في شهر ابريل الماضي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) من أجل اعادته إلى العمل كإمام مسجد والتي كانت قد اقالته عن هذه المهنة مديرية الشؤون الدينية التركية (ديانت) بعدما فشل من ان يستعيد مهنته في المحاكم المحلية

واكد اليوتيوبر التركي وهو قائد فرقة FiRock المتخصصة في تقديم اغاني روك اسلامية وهي من الشعر الصوفي، انه خدم بلاده في هذا النوع من الفن ويأمل بان يعود إلى مهنته كإمام مسجد ويخدم بلاده في هذا المجال ايضًا