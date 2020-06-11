7 مشاهير يملكون توأم أطفال.. قد تتفاجأ من بعضهم!

بالنسبة لكثير من الناس فإن معرفة أن هناك طفلاً على الطريق يجلب الكثير من السعادة، لكن ماذا لو اكتشفوا ان هناك طفلين بدلاً من طفل واحد.

سيصبح كل شيء في هذا العالم أكثر صعوبة مرتين لأن الطفلين يتطلبان قدراً هائلاً من الوقت والحب والرعاية والاهتمام خاصة بالنسبة للآباء المشاهير بوجود الالتزامات أمام الكاميرا.

ونقدّم لك 7 من المشاهير الذين لديهم توائم ويبدون فخورين بامتلاكهم لأطفالهم:

1- جينيفر لوبيز

لدى جينيفر ماكس وإيمي يبلغ عمرهما 12 عامًا ، وهما نتيجة العلاقة بين مغنيين: جينيفر لوبيز ومارك أنتوني، وأظهر هؤلاء الأطفال أنهم ورثوا مواهب آبائهم الشهيرة، بالإضافة إلى صوتها الجميل ، تعزف إيمي القيثارة.

2- بيونسيه

سير ورومي هما توأمان المغنيين بيونسيه وجاي زي، يبلغ عمرهما 3 سنوات الآن ولا نشاهدهم كثيراً لأن بيونسيه تبقيهم بعيدين عن الكاميرا.

3- مادونا

ولدت ابنتا مادونا التوأم إستيري وستيل عام 2012 في ملاوي وتبنتهما أسطورة البوب عام 2017 من دار الأيام.

4- سيلين ديون

ولدت سيلين طفليها التوأم إدي ونيلسون البالغين من العمر 9 سنوات وهما من زوجها الراحل رينيه أنجيليل، قال ديون عندما كان التوأم حديثي الولادة "أنا لا أنام على الإطلاق. إنه لأمر مدهش كيف يمكننا البقاء على قيد الحياة دون نوم ".

5- سارة جيسيكا باركر

الممثلة الأمريكية هي والدة توأم عمرها 10 سنوات تابيثا وماريون. والدهما هو الممثل ماثيو برودريك، واستخدمت سارة أماً بديلاً لإحضارهما.

6- ماريا كاري

ولد التوأمان المغربي ومونرو في أبريل 2011 وغيروا حياة النجم إلى الأبد. يستمتعون بصحبة بعضهم البعض وعادة ما ينضمون إلى والدتهم في جولاتها. ترى كاري مغنية صغيرة في ابنتها.

7- جولي بوين

في مايو 2009 ، أنجبت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا توأمان جون وجوس. قال بوين مازحا: "أريد طفلا وليس طفلين!" بعد أن كان لديها ابنها الأول ، أوليفر ، كانت تنوي دائمًا إنجاب المزيد من الأطفال.

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