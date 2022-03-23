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Bridgerton يعود في موسم جديد.. أحداث درامية تأخذ منحى مختلف

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 12:49
بريدجيرتون
بريدجيرتون

بعد طول الانتظار ومع كثير من الحماس، سيعود المسلسل الدرامي Bridgerton"" (بريدجيرتون) بموسمه الثاني ليعرض يوم الجمعة القادم.

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ويركز الموسم الثاني من العمل على الشقيق الأكبر لعائلة بريدجرتون، اللورد "أنتوني بريدجيرتون"، الذي يلعب دوره النجم جوناثان بايلي، الذي يشرع في البحث عن زوجة له.

يتحول انتباه "أنتوني بريدجيرتون" إلى "إدوينا شارما" التي وصلت حديثًا من الهند مع عائلتها. ومع ذلك، فإن أختها الكبرى كيت"، التي تجسد دورها سيمون أشلي، لم يعجبها نهج أنتوني الفاقد للحب في سوق الزواج، مما وضع الاثنين في مسار تصادمي.

 

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يذكر أن سلسلة "بريدجيرتون" الأولى ركَّزت على الرومانسية الناشئة بين دافني بريدجيرتون وسيمون باسيت وشهدت الكثير من المشاهد الحميمة، والتي عدَّت عالمية عند إطلاقها في أواخر عام 2020 ، .

ولقد عرض مسلسل Bridgerton لأول مرة على شبكة Netflix في 25 ديسمبر 2020، وقوبلت حلقته الثمانية بنقد إيجابي وإشادة كبيرة، وقد وصلت نسبة المشاهدة  إلى 82 مليون أسرة، حيث أصبح أكثر المسلسلات مشاهدة على Netflix، وقد حقق المسلسل المرتبة الأولى في 76 دولة.
 

كلمات دالة:بريدجيرتونBridgertonنيتفلكسنجوم

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