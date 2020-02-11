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HBO تنتج مسلسل مستوحى من فيلم Parasite.. وهذا النجم سيكون البطل!

منشور 11 شباط / فبراير 2020 - 06:30
فيلم Parasite
فيلم Parasite

صنع فيلم Parasite التاريخ ليلة الأحد الماضي وذلك بعد كونه أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية  يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم.

والسؤال الملهم الآن في العديد من المعجبين هو ما الذي يحدث مع HBO Limited حيث أنها ستنتج مسلسل مستوحى من الفيلم، لكن ما زال الوقت مبكراً لعملية الإنتاج.

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وبينما لا يوجد هناك ممثلون رسميون للمسلسل أو حتى نص منتهي كشفت مصادر متعددة أن النجم مارك روفالو يتطّلع إلى لعب دور إحدى الشخصيات في المسلسل.

ويتعاون مخرج الفيلم بونغ جون هو مع زميله آدم مكاي في المسلسل والذي من المتوّقع أن تكون خمس أو ست حلقات.

الفيلم يدور حول عائلة كيم الفقيرة ولكنها ماكرة وهي تندمج في حياة أصحاب الأثرياء ولكن الشخصيات لن تعكس بالضرورة مع تلك الموجودة في الفيلم لذلك سيكون من الصعب تحديد ما الذي سيتم عرضه أو ما الدور الذي سيأخذه روفالو.

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