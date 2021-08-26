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The Head يعود للواجهة من جديد بفضل بروفيسور La Casa De Papel

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 11:32
مسلسل The Head
مسلسل The Head

شهدت منصة "تويتر" تفاعلًا كبيرًا مع أحداث المسلسل الإسباني The Head، رغم مرور عام على إصداره بتاريخ 12 يونيو 2020 على شبكة "نيتفلكيس"؛ ما يدل على نجاحه الساحق وأحداثه المشوقة.

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ويبدو أن عودة المسلسل للواجهة يعود إلى بطله النجم الإسباني ألفارو مورتي، نجم المسلسل الشهير La Casa De Papel الذي من المقرر إصدار جزء جديد منه قريبًا، فضلًا عن أحداثه الحماسية التي تسودها أجواء الإثارة والترقب والغموض.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بأحداث المسلسل عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فعلَّقت إحداهن: " دام أنه أحد أبطاله البروفيسور، اكيد بيكون المسلسل جباااااااار".

وعلَّق آخر: "جميل وملئ بالغموض رغم ان البروفوسور دوره ليس كبير لكنه رائع".

مسلسل The Head

 ويدور الفيلم حول 10 علماء من جنسيات مختلفة يتواجدون في قاعدة بحث علمية في القطب الجنوبي في منطقة نائية، وفي منتصف الأشهر الستة من الشتاء القارس والمظلم، ينهار الاتصال بينهم وبين الخارالعالم الجارجي بشكل مفاجئ.

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وبعد مضي الأشهر الست المظلمة، يعود الزعيم و يتفاجئ بأن العلماء جميعهم قد توفوا؛ ما يدفعه للبحث عن جميع التفاصيل التي أدت إلى موتهم.

المسلسل من إخراج جورجي دورادو، ومن إبداع الإسباني باستور برذرز الذي قدم فيلم “The Occupant".

ويشارك في بطولة الفيلم نجوم من دول مختلفة حول العالم، وهم: تومويسا ياماشيتا، نجم “Code Blue”, وجون لينش نجم “The Terror”, وكاثرين أودونيلي نجمة فيلم “Mary Queen of Scots”, وأليكسندر ويلوم "Below the Surface”, “Tomb Raider, ولورا باخ نجمة “Sprinter Galore”, وساندرا أندريس “The Girl With The Dragon Tattoo”, وإيميليا هوي نجمة “Killing Eve”, وكريس ريلي نجم “, “Everestوريتشارد صامويل نجم “Inglorious Bastards”، و توم لورانس نجم “ “The Crown، وألفارو مورتي نجم مسلسل “La Casa De Papel”.

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