Spice Girls تبدأ أولى حفلات جولتها.. والجمهور "هذا مخيّب للآمال"

بدأت فرقة Spice Girls جولتها التي طال انتظارها، حيث وصلت الفرقة إلى المسرح في دبلن لأول مرة يوم الجمعة، كما أسعدن الفتيات "إيما بونتون، جيري هورنر، ميل براون، وميل سي"، حوالي 58000 شخص من الجمهور، بمزيج رائع من أغانيهم التي لاقت نجاحاً كبيراً.

وعلى الرغم من أن المعجبين كانوا سعداء برؤية لم شمل الفرقة في بداية جولتهم، إلا أن البعض اشتكى من أن المشكلات الصوتية لم تمكنهم من سماع الأغاني، حتى زعموا أنهم شاهدوا بعضاً من الجمهور يغادرون الحفل، كما أعرب العديد عن أسفهم للعرض الصوتي السيء بالنظر إلى المبلغ الذي أنفقوه على تذاكر الحفل التي تراوحت من 66 إلى 146 جنيهاً إسترلينياً.

وسارع المعجبين نحو موقع "تويتر" لمشاركة خيبة آمالهم بالعرض، حيث غرّد أحدهم: "الصوت سيء جداً، مخيّب للآمال"، بينما نشر آخر: "سيكون رائعاً إذا تمكن شخص أن يقول للفرقة أن الجمهور لا يمكن أن يسمعكم"، بالإضافة إلى شخص ثالث كتب: "هناك خطأ عندما تجلس في الحفل، ولا يوجد لديك أدنى فكرة عن الأغنية الموجودة لأن الصوت سيء جداً".

وظهرت الفتيات بإطلالات رائعة مختلفة أثناء العرض، حيث ارتدت إيما بونتون فستاناً فوشي قصير، أما ميل براون فقد تألقت بالجيمبسوت المزيّن بنقشة جلد النمر، إلّا أن جيري رفضت ارتداء فستانها الأصلي للجولة، لأنها اختارت فستاناً باللوني الأحمر والأزرق مناسب أكثر لعمرها، بالإضافة إلى ميل سي التي ارتدت توب أزرق لامع نسّقته مع بنطال مطابق له.

بدأن االفتيات العرض بمخاطبة الجمهور بالكلمات: "نرّحب بجميع الأعمار، جميع الأعراق، والهويات الجنسية، بالإضافة إلى جميع أنواع الميول الجنسية، والأديان والمعتقدات".

ويشار إلى أن، كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت النجمة ميل براون ستظل موجودة في الجولة بعد غصابتها في عينها، ولكن يبدو أن كل شيء على ما يرام، حين صعدت إلى المسرح.

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