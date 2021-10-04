مسلسل Squid Game على الطريقة الأردنية.. وهكذا تربصت بهم الحكومة !

أصبح مسلسل "لعبة الحبار- Squid Game" من أكثر المسلسلات متابعة على شبكة "نتفليكس"، ولديه فرصة ليصبح أكبر عرض على الإطلاق، ومن أكثر المسلسلات الأصلية غير الإنجليزية شهرة.

وعكست قصة مسلسل "لعبة الحبار- Squid Game" حياة المجتمعات الأكثر تهميشًا في كوريا الجنوبية وتدور أحداثه حول لعبة البقاء على قيد الحياة، وتبدأ اللعبة مع 456 متسابقًا (يعانون من ضائقة مالية) وجائزة قدرها 45.6 مليار وون (38.7 مليون دولار)، وأثناء تطور الأحداث، يُقتل المتسابقون الخاسرون بينما يشاهد الأغنياء الألعاب التي يمولونها.

ولعل شهرة مسلسل "لعبة الحبار- Squid Game" ألهمت رسام الكاريكاتير الأردني أسامة حجاج في تصوير الشارع الأردني وما يعانيه من أزمات أثرّت في حقوق المواطنين الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

ويرصد رسم الكاريكاتير محاولة الشعب الأردني (اللاعبين) في الفوز بالرغم من الرعب الذي يتربص بهم (الحكومة) والصعوبات والشروط شبه المستحيلة التي تضعها في وجههم.

يذكر أن الأردن يشهد خلال السنوات الماضية عدة أزمات اقتصادية واجتماعية، من بينها تراجع النشاط الاقتصادي، وتفاقم تداعيات فيروس كورونا وتراجع المساعدات المالية المقدمة للاجئين في الأردن، والفساد والتهرب الضريبي، اضافة الى تزايد الدين العام.

وخلال 2020 تسببت جائحة فيروس كورونا في انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6 ٪ بسبب الاضطرابات التجارية والتراجع غير المسبوق في السياحة الدولية.

أما بالنسبة للقطاع الصحي، فمعظم المستشفيات العامة تعاني من نقص في العاملين، وبالتالي تقدم خدمات منخفضة الجودة، وهو ما يمكن حسمه في ظل تكرار الوفيات في المستشفيات بسبب سوء الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة في الحالات الطارئة.

يبدو أن دراسة الطبيعة البشرية باضطراباتها النفسية العميقة هي ما شجعت الجماهير في جميع أنحاء العالم على مشاهدة المسلسل ودفعت أسامة حجاج على رسم هذا الكاريكاتير.

نقطة جذب آخر للمسلسل وهي أنه ينتقد بشدة التفاوتات الاقتصادية في المجتمعات، خصوصًا عندما يتم الكشف عن المتحكمين والمتفرجين الأغنياء الذين يقفون وراء اللعبة، كما أن الحبكة لاقت صدى عميقًا لدى الكوريين الجنوبيين المحبطين من زيادة عدم المساواة في الدخل في واحدة من أغنى دول آسيا.

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