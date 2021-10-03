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بعد النجاح الباهر للمسلسل.. إليك قائمة بمسلسلات مشابهة لـ Squid Game!

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:34
مسلسل لعبة الحبار
مسلسل لعبة الحبار

تصدّر مسلسل Squid Game "لعبة الحبار" وسائل التواصل الاجتماعي منذ عرضه على قناة "نيتفليكس"، حيث تدور أحداثه بطريقة أكشن وأكثر دموية خلال الحلقات.

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وتدور تفاصيل أحداث المسلسل حول مجموعة من الأفراد يعانون من ضيقة مالية يتلقون دعوة غريبة للتنافس على ألعاب للأطفال وتنتظرهم جوائز مغرية تقدّر بالملايين، لتبدأ أحداث الأكشن.

وهناك العديد من الأعمال التي تحاكي قصص مشابهة لـ Squid Game، وإليك قائمة بأهمها:

1- مسلسل Alice in Borderland :

Squid Game

2- فلم Battle Royale 

 

3- فلم As the Gods Will :

 

4- افلام Escape Room :

 

5- فلم Circle :

6- انمي The Future Diary :

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7- مسلسل Liar Game :

8- انمي Darwin's Game :

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