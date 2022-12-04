فرنسا تقصي بولندا وتتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه المستحق على نظيره البولندي بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأحد في اللقاء الذي شهده ستاد الثمامة ضمن دور الـ 16.

أنهى حامل اللقب الشوط الأول بالتقدم بهدفٍ نظيف حمل توقيع أوليفييه جيرو في الدقيقة 44، وهو الهدف الدولي الـ 52 له في تاريخ مشاركاته مع المنتخب.

وانفرد جيرو بالتالي في صدارة الهدافين التاريخيين لفرنسا بعدما فض الشراكة مع تييري هنري الذي سجل 51 هدفاً.

جيرو ومبابي يقودان فرنسا للفوز (المصدر: أ ف ب)

فرنسا تؤكد تفوقها في الشوط الثاني

تمكن النجم الشاب كيليان مبابي من مضاعفة النتيجة لفرنسا بعدما وصلته تمريرة عرضية ذكية من عثمان ديمبيلي، ليسدد بحرفنة في شباك الحارس فويتشيك تشيزني من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

وأضاف مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة أخرى من داخل منطقة الجزاء أسكنها بمهارة في الزاوية العلوية اليسرى لمرمى تشيزني.

احتسب الحكم ركلة جزاء لبولندا في الدقيقة 90+5 نفذها روبرت ليفاندوفسكي وتصدى هوغو لوريس لها.

لكن الحكم طالب بإعادة الركلة لتقدم لوريس عن الخط قبل لحظة التنفيذ.

وفي الإعادة، نفذ "ليفا" الركلة بنجاح على يسار الحارس الفرنسي مهدياً بلاده هدف حفظ ماء الوجه (90+9)

فرنسا تنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والسنغال

سيلاقي الفرنسيون في ربع النهائي الفائز من لقاء دور الـ 16 الآخر بين منتخبي إنجلترا والسنغال في وقت لاحق اليوم الأحد.