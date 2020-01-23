I'm Your Son Mommy! A 32-Year-Old Man Claims 46-Year-Old Aishwarya Rai Is His Mother!

A 32-year-old Indian man named Sangeeth claimed to be the son of Bollywood star Aishwarya Rai, and in a video wished to communicate with her and get to know her closely.
The video was filmed in 2018, but has spread only recently on social media. The young man revealed that he is the son of the star and that he was born with the help of IVF in London in 1988.
The young man added that parents of Aishwarya Rai took care of him until he became two years old, only to be later taken in by his real father who resides in India.
Aishwarya Rai did not comment on the video.
ادعى شاب هندي يدعى سانغيث من خلال مقطع فيديو بأنه ابن نجمة بوليوود #آشواريا_راي باتشان، ويبلغ من العمر 32 عامًا إلى جانب أنه ذكر خلال الفيديو عن أمنيته بالتواصل معها والتعرف إليها عن قرب. وكان هذه المقطع قد تم تصويره في عام 2018، ولكنه انتشر خلال الأيام الماضية بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الشاب في الفيديو أنه ابن النجمة آشواريا راي وأنه ولد بمساعدة عملية تلقيح صناعي في لندن عام 1988. وأضاف الشاب الهندي أن والدي آشواريا راي قد قدموا له الرعاية الكاملة حتى أتم العامين من عمره، ليأتي فيما بعد والده الحقيقي ويأخذه للعيش معه حيث يقيم في إحدى المناطق في الهند. وحتى هذه اللحظة وعلى الرغم من أن الفيديو الذي انتشر للشاب الهندي أثار الكثير من الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن الممثلة الهندية آشواريا راي باتشان لم تخرج بأي بيان رسمي سواء بالنفي أو بالتأكيد على القصة التي تم تناقلها عن ابنها صاحب الـ32 عامًا. . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
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