Lebanese Chess Player Sally Hamada Refuses an Israeli Opponent, Quits Championship

ALBAWABA - The youngest Lebanese chess champ Sally Hamada has withdrawn from the World Chess Championship that is being held in Georgia because it mean trampling on her principles if she didn't.

انسحبت لاعبة الشطرنج اللبنانية #سالي_حمادة من بلدة بعقلين من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية في جورجيا وذلك رفضاً للتطبيع حيث أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية.#وقائع — وقائع (@waqa2e3) September 20, 2022

The 11-year-old just withdrew from the fifth round of the championship rather than face and Israeli player. According to the lottery that was made she had to play the Israeli competitor to stay in the game.

إنسحاب لاعبة الشطرنج اللبنانية #سالي_حمادة (١١ عاماً) من بلدة بعقلين - الشوف من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية المقامة في جورجيا وذلك رفضاً للتطبيع بعد أن أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية. pic.twitter.com/BroA9uORaj — #بلا اسم (@nsinaasmina777) September 20, 2022

So she took a stand and swiftly withdrew from the games rather than play because that would have mean she was effectively normalizing with the both Israeli and the state he represents. So quickly she talked to the Lebanese team leader Jamal Shamiya and told him of her decision to leave.

وردني من جورجيا من البعثة اللبنانيّة هناك:"اليوم انسحبت لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة من بعقلين من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية في جورجيا وذلك رفضًا للتطبيع حيث أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية. وتم ذلك بالتنسيق مع رئيس البعثة الرائد جمال شامية". — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) September 20, 2022

The withdrawal from the important games was a brave decision and got everyone talking on social. The championship was for young players and would have put her on the road to greater successes but she didn't care.

"لا اعتراف بالعدو، ولا تطبيع مع المحـ.ـتل المعتدي".



البطلة لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة تعلن انسحابها من بطولة العالم للشطرنج رفضًا للتطبيع؛ وذلك بعدما أوقعتها القرعة مع مواجهة لاعبة صهـ.ـيونية.#التطبيع_خيانة #العودة pic.twitter.com/Y4FcxlfkKu — العودة | Awdeh (@aawdehju) September 21, 2022

Her move is being praised by many as one against normalization with the enemy.