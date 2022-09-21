Lebanese Chess Player Sally Hamada Refuses an Israeli Opponent, Quits Championship

وردني من جورجيا من البعثة اللبنانيّة هناك:"اليوم انسحبت لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة من بعقلين من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية في جورجيا وذلك رفضًا للتطبيع حيث أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية. وتم ذلك بالتنسيق مع رئيس البعثة الرائد جمال شامية".