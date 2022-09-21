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Lebanese Chess Player Sally Hamada Refuses an Israeli Opponent, Quits Championship

Published September 21st, 2022 - 03:35 GMT
Sally Hamada
Sally Hamada (twitter)

ALBAWABA - The youngest Lebanese chess champ Sally Hamada has withdrawn from the World Chess Championship that is being held in Georgia because it mean trampling on her principles if she didn't. 

The 11-year-old just withdrew from the fifth round of the championship rather than face and Israeli player. According to the lottery that was made she had to play the Israeli competitor to stay in the game. 

So she took a stand and swiftly withdrew from the games rather than play because that would have mean she was effectively normalizing with the both Israeli and the state he represents. So quickly she talked to the Lebanese team leader Jamal Shamiya and told him of her decision to leave. 

The withdrawal from the important games was a brave decision and got everyone talking on social. The championship was for young players and would have put her on the road to greater successes but she didn't care. 

Her move is being praised by many as one against normalization with the enemy.  

 

Tags:Sally HamadaLebanonGeorgiaWorld Chess Championship

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