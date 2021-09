Social Media Buzz: Anhar Al Deek Delivers Baby Outside Israeli Jail

ALBAWABA – Anhar Al Deek finally delivers her baby boy Ala’a, days after she was released from prison by the Israeli authorities.

The Palestinian released-prisoner Anhar Al Deek delivers birth to her son Ala'a after few days from her release from the Israeli prison, under the condition of house arrest. pic.twitter.com/I7256EEX9t — Sarah Hassan (@Sarah_Hassan94) September 9, 2021 congratulations. Anhar Al Deek.. ❤ #FreeAnhar #FreePalestine ❤🇵🇸❤ https://t.co/ax8EfYbdrJ — A - WELL 🧡 (@MarchTo30_1989) September 9, 2021

She was terrified from delivering her infant in an Israeli prison.

الأسيرة المحررة #أنهار_الديك والتي افرجت سلطة الاحتلال عنها في وقت سابق بعد تدهور حالتها الصحة تضع مولودها.



حمدًا لله على سلامتها، ونسأل الله أن يمن على جميع أسرانا بالفرج القريب.#الاسري_في_خطر pic.twitter.com/G7DgG285bT — خليل - #فلسطين (@Gaza2N) September 9, 2021

Through a mass media campaign the Israeli prison authorities finally agreed to let her go under the condition she would remain under house arrest.

المحرّرة أنهار الديك تضع صباح اليوم مولودها "علاء"بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال الخميس الماضي. الأسيرة الديك اعتقلت 5 أشهر بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في بؤرة استيطانية على جبل كيسان القريب من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، حيث كانت تقبع في سجن الدامون الإسرائيلي. pic.twitter.com/cGDuMVw1a3 — DR. Abdal-hakim-Wadi الدكتور عبدالحكيم الوادي (@AbdalhakimWadi) September 9, 2021

The social media is buzzing with her delivery, Thursday morning, 9 September in Al Istishari Hospital in Ramallah.

#الأسيرة المحررة أنهار الديك تضع مولودها علاء في مستشفى الاستشاري في مدينة رام الله. pic.twitter.com/X9VTLpD8jv — حوريات الأقصى (@horiyatelqsa) September 9, 2021

Al Deek is from Kafr Ni’ma town west of Ramallah and was released on a $12.500 bail and was detained when she was four months pregnant according to the Palestine Chronicle.