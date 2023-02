EFL Cup final : Manchester United vs Newcastle predicted lineups

ALBAWABA - Manchester United and Newcastle United lock horns at Wembley Stadium on Sunday afternoon for the EFL Cup (Carabao Cup) final.

Match date: Sunday, February 26

Kick-off time: 16:30 (GMT)

Venue: Wembely Stadium

Manchester United vs Newcastle probable lineups

Man Utd possible Xl (4-2-3-1)

Head coach: Erik ten Hag

David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Marcus Rashford

Newcastle United possible Xl (

Head coach: Eddie Howe

Loris Karius; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Miguel Almiron, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin