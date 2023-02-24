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Europa Conference League last-16 draw: West Ham to meet AEK Larnaca

Published February 24th, 2023 - 03:00 GMT
This photograph shows the draw result of the UEFA Europa Conference League and the trophy after the draw for the round of 16 of the 2022-2023 UEFA Europa Conference League football tournament in Nyon, on February 24, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
This photograph shows the draw result of the UEFA Europa Conference League and the trophy after the draw for the round of 16 of the 2022-2023 UEFA Europa Conference League football tournament in Nyon, on February 24, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

ALBAWABA - West Ham United are set to meet AEK Larnaca in the last 16 of the Europa Conference League.

The round of 16 ties will will take place on 9 and 16 March.

Europa Conference League last-16 draw

AEK Larnaca (CYP) v West Ham United (ENG)

Fiorentina (ITA) v Sivasspor (TUR)

Lazio (ITA) v AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI) v Slovan Bratislava (SVK)

Sheriff Tiraspol (MDA) v Nice (FRA)

Anderlecht (BEL) v Villarreal (ESP)

Lech Poznan (POL) v Djurgarden (SWE)

Gent (BEL) v Istanbul Basaksehir (TUR)

Tags:UEFA Europa Conference LeagueFiorentinaWest Ham UnitedVillarrealRSC Anderlecht

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