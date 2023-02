Europa Conference League last-16 draw: West Ham to meet AEK Larnaca

ALBAWABA - West Ham United are set to meet AEK Larnaca in the last 16 of the Europa Conference League.

The round of 16 ties will will take place on 9 and 16 March.

Europa Conference League last-16 draw

AEK Larnaca (CYP) v West Ham United (ENG)

Fiorentina (ITA) v Sivasspor (TUR)

Lazio (ITA) v AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI) v Slovan Bratislava (SVK)

Sheriff Tiraspol (MDA) v Nice (FRA)

Anderlecht (BEL) v Villarreal (ESP)

Lech Poznan (POL) v Djurgarden (SWE)

Gent (BEL) v Istanbul Basaksehir (TUR)