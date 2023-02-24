Europa Conference League last-16 draw: West Ham to meet AEK Larnaca

ALBAWABA - West Ham United are set to meet AEK Larnaca in the last 16 of the Europa Conference League.
The round of 16 ties will will take place on 9 and 16 March.
Europa Conference League last-16 draw
AEK Larnaca (CYP) v West Ham United (ENG)
Fiorentina (ITA) v Sivasspor (TUR)
Lazio (ITA) v AZ Alkmaar (NED)
Basel (SUI) v Slovan Bratislava (SVK)
Sheriff Tiraspol (MDA) v Nice (FRA)
Anderlecht (BEL) v Villarreal (ESP)
Lech Poznan (POL) v Djurgarden (SWE)
Gent (BEL) v Istanbul Basaksehir (TUR)
© 2000 - 2023 Al Bawaba (www.albawaba.com)