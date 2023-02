Europa League last-16 draw: Man Utd to face Real Betis

ALBAWABA - Manchester United will face Real Betis in the Europa League last 16 after eliminating Barcelona, while Arsenal meet Sporting CP.

The round of 16 ties will take place on 9 and 16 March.

Europa League last-16 draw

Union Berlin (GER) v Union Saint-Gilloise (BEL)

Sevilla (ESP) v Fenerbahce (TUR)

Juventus (ITA) v Freiburg (GER)

Bayer Leverkusen (GER) v Ferencvaros (HUN)

Sporting CP (POR) v Arsenal (ENG)

Manchester United (ENG) v Real Betis (ESP)

Roma (ITA) v Real Sociedad (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR) v Feyenoord (NED)