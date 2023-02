Serie A: Sassuolo vs Napoli predicted lineups

Napoli will be eyeing another win to extend their lead at the top of Serie A when they face Sassuolo at the Mapei Stadium on Friday evening.

Match date: Friday, February 17

Kick-off: 19:45 (GMT)

Venue: Mapei Stadium

Sassoulo vs Napoli probable lineups

Sassuolo Xl (4-3-3)

Head coach: Alessio Dionisi

Andrea Consigli; Nadir Zortea, Martin Erlic, Ruan Tressoldi, Riccardo Marchizza; Davide Frattesi, Pedro Obiang, Matheus Henrique; Domenico Berardi, Gregoire Defrel, Armand Lauriente

Napoli Xl (4-3-3)

Head coach: Luciano Spalletti

Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-jae, Mathias Oliveira; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombele; Hirving Lozano, Victor Osimhen, Giacomo Raspadori