أردني يحرق زوجته وأولاده ومن ثم يحرق نفسه

قام أردني بحرق نفسه في منطقة وادي الرمم بعد أن أقدم على حرق أفراد عائلته.

وتحركت الأجهزة المختصة على الفور تجاه الموقع فيما قامت فرق الإسعاف قامت بإخلاء الجثث والمصابين إلى مستشفى البشير الا ان نتجية للاصابة البليغة الذي قد لحق بالاولاد قد فارقوا الحياة متأثرين باصبتهم .

وما زالت الزوجة على قيد الحياه وتتلقى العلاج وصنفت حالتها بالسيئة .

واكد المصدر ان الفاعل ما زال على قيد الحياة أيضآ ويتلقى العلاج وما زالت الاسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة مجهولة .

من جهتها قامت الأجهزة على الفور بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث