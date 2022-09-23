مدعي عام يقتل زوجته وابنه في مزرعة اعلامي شهير بالأردن

كشف مصدر أمني، إن شخص أقدم اليوم الجمعة على اطلاق النار باتجاه زوجته وابنه في جرش.

وأضاف المصدر أنه جرى اسعافهما للمستشفى وما لبثا ان فارقا الحياة فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وبوشرت التحقيقات معه.

وعلمت البوابة مدعي عام محكمة الجنايات احسان عبد العزيز الصالح السلامات يطلق النار على زوجته المدعوه سهير فوزي رشيد الكنجي وابنه داخل مزرعة تابعه للمذيع الأردني محمد الوكيل في منطقة برما محافظة جرش.

وقرر مدعي عام عمان، حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة اطلاق نار من قبل شخصية قانونية معروفة على زوجته وابنه في محافظة جرش.

وطلب المدعي العام بحسب التعميم على وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الاولي والمبدئي او البحث في التكييف القانوني او العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور او فيديوهات تتعلق بالقضية.

ويأتي قرار المدعي العام عملا بالمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.