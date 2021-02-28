أفغانستان.. قائد من طالبان يقتل 3 أفراد من أسرة صحفي

ذكرت هيئة حقوقية في أفغانستان الأحد، أن قائدا بحركة طالبان قتل ثلاثة أفراد من أسرة صحافي في إقليم جور غرب أفغانستان.

وكان الصحافي بسم الله عادل أيماق، رئيس تحرير محطة إذاعة خاصة في الإقليم قد قتل برصاص مسلحين مجهولين في الأول من كانون ثاني/ يناير هذا العام.

وهاجم رجال مسلحون يوم الخميس الماضي منزل والده الكائن على ضواحي مدينة “فيروز كوه” ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وقالت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان إنه إلى جانب مقتل ثلاثة أشخاص، أصاب قائد طالبان أربعة وخطف ثلاثة أفراد آخرين من الأسرة في الهجوم.

ودعت اللجنة السلطات المعنية إلى التحقيق في الحادث.

(د ب أ)