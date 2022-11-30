أمريكا.. إقرار قانون يحمي زواج المثليين

سنت أمريكا قانونا يحمي زواج المثليين.

فقد أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 61 صوتا مقابل 36، قانونا يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء البلاد.

وسيعود مشروع القانون مجددا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، بعد إقراره بمجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانونا نافذا في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار حكم يقوض هذا الحق كما فعلت مع الإجهاض.

وفي معرض تعليقه على هذا القرار قال جو بايدن رئيس أمريكا، إنه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين قانون احترام الزواج، فإن الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه".