أنباء عن استقالة النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب الأردني

أعلن النائب الأردني أسامة العجارمة، الأربعاء، استقالته من مجلس النواب، بعد نحو أسبوع من تجميد عضويته إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة مؤخرا.

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وأبلغت شركات توزيع الطاقة، بأن سبب ذلك عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.

وتناقلت العديد من المواقع الإخبارية المحلية وحسابات على التواصل الاجتماعي، خبر استقالة العجارمة، بعد نشر النص في حساب على فيسبوك يحمل اسم النائب.

وجاء في نص الاستقالة: “إلى جموع الشعب الأردني الواحد الحر العظيم: أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لأسباب عديدة تتعلق بحجم التشوهات الدستورية الناظمة للحياة السياسية وبالأخص العمل البرلماني”.

وأضاف: “أتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة أتقدم باستقالتي هذه، والتي لا عودة فيها”.

وأواخر الشهر الماضي، جمد مجلس النواب عضوية العجارمة عاما واحدا بسبب “إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي”، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له بشأن علاقة انقطاع الكهرباء بالمملكة ومسيرات التضامن مع فلسطين.‎

وفيما لم يعلن مجلس النواب وصول استقالة العجارمة، أكد زميله في نفس الدائرة الانتخابية النائب ينال فريحات، صحة الخبر، وأنه سينقل الاستقالة لرئاسة المجلس، الخميس، وفق إعلام محلي بينه موقع “عمون” الإخباري.

ويتطلب قبول الاستقالة أو رفضها، عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت عليها بالأغلبية، بعد تحويلها من رئاسة المجلس.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، عدوانا إسرائيليا استمر 11 يوما وانتهى في 21 مايو الماضي عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. (الأناضول)