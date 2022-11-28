أوغلو: حقبة جديدة في علاقات أنقرة ودمشق

لم يستبعد النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أورهان ميري أوغلو أن الشروع بحقبة جديدة في علاقات أنقرة ودمشق معتبرا ذلك أمر محتملا للغاية وليس بعيدا.

وأضاف أوغلو: "على ما يبدو أن الجانب السوري لديه الرغبة في إجراء مفاوضات في دولة ثالثة، ومن المرجح أن تكون روسيا، لذلك من المبكر الحديث عن تعاون شامل، كما أن بداية حقبة جديدة في العلاقات بين دمشق وأنقرة قبل الانتخابات التركية ممكنة، وهذا احتمال كبير للغاية، لكن من الواضح أننا ما زلنا بعيدين عن فكرة الشراكة في العمل".