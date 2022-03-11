أوكرانيا تقدر خسائرها جراء الهجوم الروسي بـ 100 مليار دولار

قال أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خسائر بلاده جراء الهجوم الروسي تقدر بنحو 100 مليار دولار.

وأفاد في مداخلة من كييف مع معهد بيترسون الأمريكي للاقتصاد الدولي، الخميس، أن 50 بالمئة من الشركات في أوكرانيا توقفت عن العمل بسبب الحرب.

ولفت أوستينكو إلى أن بقية الشركات تواصل أعمالها بصعوبة.

وأضاف: “خسائرنا جراء هجوم روسيا على بلادنا تقدر بنحو 100 مليار دولار، وهذا يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.

وأكد ضرورة تخصيص الأصول الروسية المجمدة في المصارف الأجنبية بما في ذلك احتياطات البنك المركزي الروسي، لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.