أوميكرون يمتاز بسرعة تكاثر خارقة ومقاومته للقاحات تستدعي جرعة معززة

كشفت دراسة جديدة عن تمتع المتحور أوميكرون بسرعة تكاثر خارقة فاقت توقعات العلماء الذين رأوا دلائل أولية على أن جرعتين من اللقاحات الدارجة تبدو أقل فاعلية في الحماية منه، ما يستدعي جرعة معززة ثالثة.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ للطب أن متحور كورونا أوميكرون يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية بمعدل 70 مرة أسرع، مقارنة بمتحور"دلتا" وفيروس كورونا الأصلي "سارس – كوف –2" .

وقال الباحثون أن هذا الاكتشاف يفسر سبب انتقال المتحور أوميكرون من شخص إلى شخص أسرع من السلالات المتحورة السابقة.

وأشاروا كذلك الى ان الإصابة بالمتحور أوميكرون في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهذا ما يرون أنه قد يكون مؤشرا على انخفاض شدة المرض عند الإصابة بسلالة أوميكرون".

مقاوم للقاحات

وفي سياق متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية عن "أدلة أولية تشير إلى ان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور أوميكرون.

وفي تحديثها الوبائي الأسبوعي، أشارت منظمة الصحة إلى أن "المزيد من البيانات مطلوب، لفهم أفضل للدرجة التي يراوغ بها متحور "أوميكرون"، المناعة الناتجة إما عن تلقي اللقاح أو الإصابة السابقة".

وأوضحت قاائلة: "نتيجة لذلك فإن مجمل الخطر من المتحور الجديد المعني أوميكرون يظل مرتفعا جدا".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه "أوميكرون"، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

جرعة معززة

وكشفت دراسة اجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أن الحصول على جرعتين فقط من اللقاحات قد يكون غير كاف للحماية من المتحور أوميكرون .

وركز الباحثون في دراستهم على لقاحات موديرنا وجونسون آند جونسون وفايزر المصرح عنها في الولايات المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن هذه اللقاحات الرئيسية توفر حماية "أقل بكثير" تجاه المتحور أوميكرون بحال الحصول على جرعتين فقط، مشيرة إلى أنه بجرعة معززة من اللقاح، من المرجح إعادة "معظم الحماية".

واختبر الباحثون الدم من الأشخاص الذين تلقوا هذه اللقاحات، ووجدوا انخفاض الأجسام المضادة، وحتى غيابها أحيانا، تجاه المتحور الجديد. ووجدت الدراسة أن عينات الدم من المتلقين الجدد لجرعة معززة إضافية أظهرت "تحييدا قويا" للمتغير.

ورأى الباحثون أيضا، أن متحور "أوميكرون" أكثر عدوى من المتغيرات السابقة المثيرة للقلق، بما في ذلك حوالي ضعف قابلية الانتقال مثل متغير "دلتا" السائد حاليا، والذي قد يتفوق عليه "أوميكرون" قريبا.

وتتماشى النتائج مع دراسات أخرى نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة. وقال باحثون في جامعة أكسفورد الإثنين إنهم وجدوا أن نظام لقاحي فايزر وأسترازينيكا المكون من جرعتين لا يحفز ما يكفي من الأجسام المضادة لمواجهة السلالة الجديدة.

وقالت شركة فايز/ بيونتيك الأسبوع الماضي إن نظاما من ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لكورونا سيكون قادرا على تحييد السلالة الجديدة "أوميكرون" خلال تجربة معملية، لكن الحصول على جرعتين أدى إلى تحفيز الأجسام المضادة بشكل أقل.

سلالة مهيمنة

في الغضون، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، إن المتحور أوميكرون قد يصبح سلالة فيروس كورونا المهيمنة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بحلول منتصف يناير المقبل.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد متأهب بشكل جيد لمواجهة "أوميكرون" بفضل تلقي 66.6% من سكان أوروبا اللقاح بشكل كامل.

وعبرت فون دير لاين عن ثقتها في امتلاك الاتحاد الأوروبي "القوة" و"الوسائل" للتغلب على المرض، رغم مخاوفها من أن تلقي الجائحة بظلالها على احتفالات الكريسماس مجددا.

وقالت إيرلندا الاربعاء، إنه من المرجح أن يكون المتحور أوميكرون السائد في البلاد بحلول الأسبوع المقبل.

ورجح نائب رئيس الوزراء ليو فارادكار، أن يكون متحور "أوميكرون"، السلالة السائدة من كوفيد-19 في البلاد بحلول الأسبوع المقبل، بعد أن قفز عدد الحالات إلى 14 بالمائة بعد أن كان 1 بالمائة فقط قبل أسبوع.

و توقع فارادكار أن يوصي رؤساء الصحة في البلاد بتشديد قيود فيروس كورونا يوم الخميس، وتخفيف الاختلاط الاجتماعي والسفر الدولي.

وأضاف "إن الحكومة تخطط أيضا لزيادة عدد الجرعات المعززة المقدمة إلى 1.75 مليون شخص بحلول عيد الميلاد وربما 2 مليون بحلول نهاية العام".