إسبانيا: قتيل و 40 إصابة جراء عاصفة ضربت مهرجانا للموسيقى (فيديوهات)

لقي شخص مصرعه، وأصيب 40 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جراء عاصفة عاتية ضربت منصة مهرجان للموسيقى الراقصة في بلدة كوييرا قرب مدينة فالنسيا شرق اسبانيا.

وأعلنت السلطات الإسبانية مقتل شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة بلنسية في شرق البلاد فجر اليوم السبت.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية، إن جزءا من المنصة سقط بسبب الرياح العاتية التي ضربت موقع المهرجان الضخم للموسيقى الإلكترونية الذي أقيم على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الساحلية جنوب بلنسية.

Terrible lo que ha ocurrido anoche en Medusa Festival de Cullera. Las fuertes rachas de viento le cuesta la vida a una persona y hay un número indeterminado de heridos #medusafestival #Cullera #medusa pic.twitter.com/nUcLkGrz0F — AⓂE (@alonso_amd) August 13, 2022

وقال منظمو المهرجان، في بيان عبر فيسبوك "بسبب الطقس السيئ الذي حدث في الساعات الأولى من يوم 13 آب/ أغسطس ، وبهدف ضمان سلامة الحاضرين وكذلك العمال والفنانين المجتمعين لمهرجان ميدوسا، قام منظمو المهرجان بتعليق فعاليات المهرجان".

ATENCIÓ 9.12 h: Un mort i 17 ferits al Medusa Festival a Cullera, al País Valencià.

👉🏻 Una violenta tempesta, aquesta matinada, ha fet caure diverses estructures de l’escenari sobre el públic.

👉🏻 El festival de música electrònica està suspès temporalment. pic.twitter.com/OgIEJnAijx — Sergi Maraña (@SergiMaranya) August 13, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت رواد "مهرجان ميدوسا 2022" للرقص الإلكتروني، على شاطئ كوليرا، وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.

😪 1 muerto y decenas de heridos por los fuertes vientos en el #medusafestival al caer parte del escenario principal #Valencia pic.twitter.com/rYuyIiewwv — Dstyle Zaragoza (@DStyleZgz) August 13, 2022

انطلق مهرجان "ميدوسا" الموسيقي يوم الأربعاء الماضي على أحد شواطئ بلدة كوييرا بمنطقة فالنسيا الإسبانية، التي تعد واحدة من المدن السياحية المطلة على البحر المتوسط، ذات الصيت الواسع في إسبانيا والعالم.