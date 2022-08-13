  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. إسبانيا: قتيل و 40 إصابة جراء عاصفة ضربت مهرجانا للموسيقى (فيديوهات)

إسبانيا: قتيل و 40 إصابة جراء عاصفة ضربت مهرجانا للموسيقى (فيديوهات)

منشور 13 آب / أغسطس 2022 - 10:06
مهرجان "ميدوسا"
انطلق مهرجان "ميدوسا" الموسيقي يوم الأربعاء الماضي على أحد شواطئ بلدة كوييرا بمنطقة فالنسيا الإسبانية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 40 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جراء عاصفة عاتية ضربت منصة مهرجان للموسيقى الراقصة في بلدة كوييرا قرب مدينة فالنسيا شرق اسبانيا.

وأعلنت السلطات الإسبانية مقتل شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة بلنسية في شرق البلاد فجر اليوم السبت.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية، إن جزءا من المنصة سقط بسبب الرياح العاتية التي ضربت موقع المهرجان الضخم  للموسيقى الإلكترونية الذي أقيم على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الساحلية جنوب بلنسية.

وقال منظمو المهرجان، في بيان عبر فيسبوك "بسبب الطقس السيئ الذي حدث في الساعات الأولى من يوم 13 آب/ أغسطس ، وبهدف ضمان سلامة الحاضرين وكذلك العمال والفنانين المجتمعين لمهرجان ميدوسا، قام منظمو المهرجان بتعليق فعاليات المهرجان".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت رواد "مهرجان ميدوسا 2022" للرقص الإلكتروني، على شاطئ كوليرا، وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.

انطلق مهرجان "ميدوسا" الموسيقي يوم الأربعاء الماضي على أحد شواطئ بلدة كوييرا بمنطقة فالنسيا الإسبانية، التي تعد واحدة من المدن السياحية المطلة على البحر المتوسط، ذات الصيت الواسع في إسبانيا والعالم.

كلمات دالة:مهرجانفالنسيااسبانياعاصفةمهرجان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...