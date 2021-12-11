إسرائيل تأمر جيشها بالاستعداد لمهاجمة إيران

كشف وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس السبت، عن انه أصدر اوامره للجيش من اجل الاستعداد لمهاجمة ايران، التي تقول الدولة العبرية انها اصبحت على "عتبة" امتلاك السلاح النووي.

وقال غانتس السبت، في إحاطة لصحافيين إسرائيليين خلال مشاركته في مؤتمر في فلوريدا "أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد والتحضير عمليا للتحدي الإيراني".

وأضاف غانتس أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية يعلمون جيدا ما يحدث، ولم يتم إحراز أي تقدم في جولة المفاوضات في فيينا (حول الملف النووي الايراني) وهم يفهمون أن الإيرانيين يلعبون لعبة"، بحسب ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وتابع "ما قلته لهم هو إن إيران لديها خيارات سيئة الآن، والوضع الاقتصادي هناك صعب وبالتالي هناك مجال للضغط الدولي السياسي والاقتصادي والعسكري أيضًا، حتى تتمكن إيران من وقف تخيلاتها بشأن البرنامج النووي".

وأوضح غانتس في لقاءاته مع الإدارة الأميركيّة "الخطوط العريضة للخطة الإسرائيلية ‘ب‘ والاتفاق على مواصلة التنسيق الأمني المعمّق".

ونقل صحافيون إسرائيليون عن "مصدر أمني رفيع المستوى" قوله خلال الإحاطة ذاتها إن "إيران على عتبة النووي".

ونقل موقع ”واللا“ العبري، عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله، إن ”وزارة الدفاع الإسرائيلية تلقت تعليمات بالاستعداد لخيار عسكري ضد إيران“، لافتًا إلى أن هذه التعليمات شملت كل ما يتعلق بمسألة تطوير الأسلحة النووية الإيرانية.

وأضاف المسؤول الأمني الكبير: ”قلنا للأمريكيين أن تعليمات صدرت للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لخيار عسكري ضد إيران ولن نحدد المواعيد“.

وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي الكبير، الذي شارك في المحادثات في الولايات المتحدة للموقع العبري، أن ”الإيرانيين لن يتعجلوا في عبور العتبة النووية لأنهم يفهمون معنى ذلك، لكننا نتابع الموضوع“.

وأشار إلى أن ”محور تخصيب اليورانيوم، وإنتاج قنبلة نووية هو أساس المشكلة مع الإيرانيين“، مضيفًا أنه يجب عدم السماح لإيران بالمضي قدماً في الملف النووي.

وبحسب صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، التي نقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله، إن ”الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم الاستعدادات الإسرائيلية التي تحدث عنها وزير الدفاع غانتس حول موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران“.

وذكر تقرير نقلته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لإجراء مناورات جوية ضخمة تحاكي توجيه ضربة ضد إيران في الصيف المقبل.