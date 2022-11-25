إسطنبول.. حظر كافة النشاطات العامة بشارع الاستقلال

قررت السلطات المحلية في منطقة اسطنبول التركية منع إقامة جميع الفعاليات والمواكب العامة والثقافية والتجارية وغيرها بما فيها العروض الموسيقية في شارع الاستقلال المعروف بشارع تقسيم الواقع في منطقة بيوغلو المركزية والمخصص للمشاة وهو أحد أبرز الوجهات السياحية في تركيا.

وجاء قرار منع الفعاليات في شارع الإستقلال عقب ما شهده الشارع الأكثر حظوة بين السكان والسياح في 13 نوفمبر من تفجير إرهابي نجم عنه مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات وبهدف منع تكرار هذه الهجمات الإرهابية.