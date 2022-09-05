إطلاق نار جماعي بفرجينيا وساوث كارولينا

شهدت مدينة نورفولك بولاية فرجينيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا في أمريكا حوادث إطلاق نار جماعية.

ونجم عن حوادث اطلاق النار الجماعية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وفي نورفولك، ردت الشرطة على إطلاق النار، ووصلت إلى مكان الحادث لتكتشف 7 أشخاص مصابين بطلقات نارية ، وفقا لبيان صحافي، نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأوضح البيان أن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بجراحهما بعد ذلك. وفي تشارلستون، أصيب خمسة أشخاص يخضعون حاليا للعلاج من جروح غير مهددة للحياة ، بحسب ما نقل أكسيوس عن الشرطة. واعتقلت الشرطة عدة أشخاص ضمن التحقيق في أسباب إطلاق النار، واتهم اثنان منهم بارتكاب انتهاكات تتعلق بحيازة أسلحة نارية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع في شهر حزيران/يونيو الماضي على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة منذ نيسان/أبريل الماضي وحتى الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 42 شخصا وإصابة 81 آخرين.