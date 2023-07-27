إعدام خمسة اشخاص دفعة واحدة في الكويت

نفذت السلطات الكويتية دفعة واحدة الخميس، حكم الاعدام في حق خمسة مدانين بجرائم قتل ومخدرات، بينهم المتهم الرئيسي في تفجير مسجد للشيعة عام 2015، كان تبناه تنظيم داعش وخلف 26 قتيلا.



أشرفت النيابة العامة صباح اليوم الخميس على تنفيذ حكم الإعدام ‏ في السجن المركزي

وقالت وسائل اعلام كويتية ان النيابة العامة اشرفت صباح الخميس على تنفيذ احكام الاعدام التي تمت في السجن المركزي.

واضافت ان اربعة من المدانين الخمسة مدانون بالقتل العمد، في حين دين الخامس بحيازة مخدرات بفصد الاتجار.

وأعلنت النيابة في بيان أن من بين من تم اعدامهم شخص من البدون يدعى عبد الرحمن صباح عيدان سعود، الذي دين بمساعدة الانتحاري الذي فجّر نفسه في مسجد الامام الصادق في الكويت العاصمة عام 2015.

وقالت السلطات حينها ان الهجوم الذي نفذه شاب سعودي، كان يهدف الى اثارة النعرات والعداء بين الشيعة والسنة في البلد الخليجي.

