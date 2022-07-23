إعدام صيني أحرق طليقته حية خلال بث مباشر

نفذت الصين السبت، حكم الاعدام في رجل أقدم على سكب الكاز على زوجته السابقة وإحراقها حية ثم طعنها عدة مرات أثناء كانت تقدم بثا مباشرا على منصة فيديوهات قصيرة عام 2020.

وقالت محكمة الشعب في نغاوا التبتية في منطقة تشيانغ التابعة لمقاطعة سينشوان جنوب غربي الصين في بيان، إنها نفذت حكم الإعدام في تانغ لو بعد إدانته بارتكاب الجريمة التي راحت ضحيتها زوجته السابقة أماتشو، والمعروفة باسم لامو (30 عاما).

واستأنف تانغ القرار لكنه خسر الاستئناف في يناير الماضي.

وتُنفّذ عمليات الإعدام عن طريق الحقنة القاتلة أو رميًا الرصاص.

تانغ لو خلال محاكمته عقب ارتكابه جريمة حرق طليقته حية

وكانت لامو، صانعة المحتوى الشهيرة التي يتابعها نحو 720 الف شخص والام لطفلين، تقدم وقت تعرضها للجريمة البشعة بثا مباشرا على منصة الفيديوهات "دوين"، وهي نسخة صينية من تطبيق تيك توك.

واصيبت لامو بحروق في 90 بالمئة من جسمها خلال الهجوم، والذي استتبعه الطليق القاتل بعدة طعنات مجنونة. وتوفيت بعدها باسبوعين.

وقد حازت لامو قد على احترام متابعي فيديوهاتها التي تسلط فيها الضوء على الحياة الريفية في منطقة التيبيت. وزاد في احترام المتابعين انها لم تكن تضع اي مساحيق تجميل، وبدت طبيعية وعفوية تماما ترتدي بالملابس التبتية التقليدية.

تانغ لو كانت له اسبقيات في العنف المنزلي

وكانت شقيقتها أخبرت "ذا بيبر"، وهي وسيلة إعلامية رسمية مقرها شنغهاي، أن أختها عانت من العنف المنزلي على يد تانغ لسنوات وقررت الطلاق منه نتيجة لذلك.

وأثارت القضية إدانة وغضبا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بسبب المحنة التي يمكن أن تواجهها النساء بسبب العنف المنزلي الذي يمكن أن يتعرضن له.

إقرأ أيضا:

لحظة لقاء المذيعة الأردنية أحلام العجارمة بطفلها المخطوف في تركيا

سجنو متحول في قسم النساء فحملت منه نزيلتين

مدعي النبوة في ذي قار: الله يكلمني وسأعتذر إليه إن كذبني قومي !