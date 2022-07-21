مدعي النبوة في ذي قار: الله يكلمني وسأعتذر إليه اذا كذبني قومي !

بعيد اعتقال الشرطة العراقية مدعي النبوة في ذي قار جنوبي البلاد، والذي أعلن أن الله "يكلمه" !، تداولت وسائل التواصل أنباء عن ظهور شخص في محافظة الديوانية المجاورة يزعم هذه المرة انه حمزة بن عبد المطلب عم الرسول.

و" الحمزة بن عبد المطلب " الجديد، ظهر في قضاء الدغارة قرب الديوانية ذات الغالبية الشيعية جنوبي العراق، بحسب ما نشرته وسائل التواصل، والتي قالت انه أعلن عزمه على التوجه الى بغداد للقضاء على "الفاسدين".

وكان الصحابي حمزة استشهد في معركة بدر قبل نحو اربعة عشر قرنا، وهو يعد من الشخصيات المحورية في التاريخ الاسلامي ويحظى باحترام ومكانة خاصة في أوساط الشيعة.

على أن موقع "شفق نيوز" نقل عن قائمقام الدغارة علاء الدين قوله إن "هذا الشخص ليس من أبناء قضاء الدغارة، ولا من ساكني القضاء أصلا".

علاء الدين رجح من جانبه أن يكون "من شخصيات التشابيه التي تقام في تأدية بعض الشعائر في شهر محرم ونشرت في بعض الصفحات تحت هذا العنوان بهدف الحصول على الاعجابات والمتابعات، نظرا لانتشار مثل هكذا الأمور مؤخرا بشكل واسع وسريع".

والتشابيه هي مشاهد تمثيلية تحاكي واقعة الطف، أو معركة كربلاء، التي وقعت عام 61 هجرية، واستشهد خلالها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بعد مواجهة دامت ثلاثة أيام مع جيش تابع ليزيد بن معاوية.

علاء الدين اكد أن "ما نشرته مواقع التواصل بهذا الخصوص ننفيه ونستنكره، لأنه يحمل إساءة لشباب القضاء الواعي والمثقف"، لافتا إلى أن "هذه الأساليب يلجأ إليها أصحاب النفوس المريضة".

مدعي النبوة في ذي قار: سأعتذر إلى الله

واعتقلت الشرطة قبل ذلك بأيام رجلا في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، كان أعلن أنه نبي جديد، وأن الله كلمه وطلب منه تحذير الناس من مغبة ابتعادهم عن الدين.

مدعي النبوة في ذي قار خلال مقابلة اجرتها معه قناة محلية

كان الرجل الذي يدعى رحيم، وهو في العقد الرابع من العمر، قد توجه الى أحد جوامع قضاء سوق الشيوخ وأبلغ الإمام بأنه يريد إلقاء خطبة في المصلين ليبلغهم بأنه نبي مرسل وعليهم الإيمان برسالته واتباعه.

ولم يكن من الإمام الا ان قام بطرد الرجل بحسب وسائل التواصل التي قالت ان الامام طلب من الحاضرين منع مدعي النبوة من دخول الجامع مرة أخرى"، مبينة أن الاخير "أبلغ الحاضرين بصوت عال بأنه سيعلن رسالته ظهر يوم غد الجمعة عند جسر الصابئة".

واظهر مقطع فيديو مدعي النبوة في ذي قار الذي جرى اعتقاله لاحقا، وهو يتحدث مع محقق في احد مراكز الشرطة، قائلا له ان الله يكلمه بصوت من السماء، وارسله الى قضاء سوق الشيوخ، كمرحلة أولى، مضيفا انه يتلقى كلاما من الله غير القران، وهو يكتبه ويحمله في جيبه.

وأعلن رحيم كذلك خلال التحقيق إنه اذا تم رفضه في سوق الشيوخ، فيسعتذر من الله، ويقول له أن "أهل القضاء لا يريدونني".

وفي وقت لاحق دعت عائلة مدعي النبوة في ذي قار إلى عدم تصويره أثناء إلقاء "الخطبة النبوية" ظهر يوم غد الجمعة، مؤكدة أن ابنها مصاب بمرض (التقلب المزاجي).

ويظهر بين فترة وأخرى أشخاص يدعون أنهم من الأنبياء أو الأئمة أو الأولياء والصالحين في العراق ومصر والسعودية وبلدان أخرى عبر مقاطع فيديوية يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ليس الأول ولن يكون الأخير

وتعيد واقعة مدعي النبوة في ذي قار الى الذاكرة قصة مدعي النبوة في السعودية الشاعر محمد بن الشايب الذي اعتقلته الشرطة في كانون الثاني/يناير الماضي.

مدعي النبوة في السعودية الشاعر محمد بن الشايب

الشرطة قالت في بيان حينها انها اعتقلت مواطنا "ظهر في مقطع فيديو نشره على حسابه في «سناب شات» مدعياً النبوة، وتضمن ألفاظاً نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، وقام بصدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض".

واضاف البيان أنه "تبيّن من إجراءات الاستدلال أن الشخص في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة".

ولم يكشف بيان الشرطة هوية الشخص، إلا أن مواقع التواصل كشفت ان مدعي النبوة في الرياض الذي اعتقلته الشرطة هو الشاعر محمد ذيب بن الشايب، الذي اعلن في على السناب انه ”الرسول محمد“، وقال لاحقاً: ”(..) أشهِد رب العالمين إني رسولك وعبدك (..) وأنت على ذلك شهيد“.

مدعي النبوة في لبنان نشأت منذر مع كارين شماس

وقبل ذلك كان مدعي النبوة في لبنان نشأت منذر الذي يطلق على نفسه اسم ”الحكيم نشأت منذر“، قد ظهر في لبنان مدعيًا أنه نبي مرسل برسالة أسماها ”النورانية“.

وبرز وذاع صيت نشات مجد النور بين نشطاء مواقع التواصل بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها في موقع ”فيسبوك“.

وكشف النشطاء أن نشأت مدعي النبوة كان يعمل ”طبالًا“ في أحد الكازينوهات في لبنان، وتداولوا صورة قديمة لـ“الحكيم نشأت“، التي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة ”الطبلة“ بين يديه.

ولاحقا تحركت سلطات دينية لبنانية بينها دار الفتوى السنية ومشيخة العقل الدرزية الخميس، ضد مدعي النبوة نشأت منذر.

وقال بيان لدار الفتوى اللبنانية ان أمين الفتوى "طلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق".

وايضا قالت مشيخة العقل الدرزية انها كلفت "اللجنة القانونية في المجلس المذهبي متابعة هذا الموضوع واجراء المقتضى".