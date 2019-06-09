إيران ترفع عقوبة الاعتداءات الحمضیة الى الاعدام

وافق البرلمان الإيراني الأحد، على أن المشاجرات باستخدام المواد الحمضية إذا کان الهدف منها نشر انعدام الأمن وبث الرعب في المجتمع، یعتبر إفسادًا في الأرض، ویستحق عقوبة الإعدام.

ووفقًا لوکالة أنباء "إرنا"، فقد کان من المتوقع اتخاذ هذا القرار في اجتماع الأحد، بالإضافة إلى المادة الأولی من مشروع تغليظ عقوبة رش الحمض، ودعم ضحايا الهجمات الحمضیة.

وقد حدد قانون العقوبات الإسلامي عقوبة الإفساد في الأرض بالإعدام، وفي بعض الحالات، حدد العقوبة بقطع الید والقدم.. وبسبب انتقادات حقوق الإنسان والضغوط العالمية، تراجع القضاء الإيراني عن عقوبة بتر الید والقدم، فيما أعرب المدعي العام الإيراني، في ینایر (كانون الثاني) من العام الماضي، عن أسفه لعدم تنفيذ هذا الحكم و"الحدود الإلهية".

وفي اجتماع، عقد اليوم الأحد، في البرلمان، اقترحت النائبة عن العاصمة طهران، طيبة سيافاشي، فرض حظر على بيع وشراء الأحماض، وتقدیم وثيقة هوية عند الشراء، وقد رفض النواب هذا المقترح.

يشار إلى أنه كان قد تم تقديم مشروع لتغليظ عقوبة استخدام الأحماض في الشجار، يوم الأحد 19 مايو (أيار) الماضي، في البرلمان، وفي بداية مناقشة المشروع، حضر عدد من ضحايا الهجمات الحمضیة في البرلمان، وعبروا عن مشاکلهم. وكان الهدف من تقديم المشروع منع الضرر الذي يلحق بالمجتمع.

