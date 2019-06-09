إيران تهدد بإغراق دول أوروبا بالمخدرات واللاجئين

هدد مسؤول ايراني الاحد، بإغراق الدول الاوروبية بالمخدرات إذا لم تدفع "حصتها" من تكاليف مكافحة تهريب المخدرات اليها عبر حدود بلاده.

وجاء هذا التهديد على لسان محمد مسعود زاهديان، مدير شرطة مكافحة تهريب المخدرات الإيراني.

وفي وقت سابق، كان مسؤولون في جمهورية إيران الإسلامية، بمن فيهم حسن روحاني، قد هددوا الأوروبيين، بعد انسحاب الولایات المتحدة من الاتفاق النووي، بالسماح بمرور المخدرات من إيران إلى أوروبا.

وقال روحاني: "إن تشديد العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية سيضر بقدرة إيران على مواجهة تهريب المخدرات والإرهاب وتدفق طالبي اللجوء، وبالتالي فقدان بعض أمن الاتحاد الأوروبي".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا)، اتهم رئيس شرطة مكافحة المخدرات الدول الغربية بإنتاج المخدرات الصناعية في أفغانستان، وقال: "إن وجود الدول الغربية في أفغانستان زاد من إنتاج المخدرات، ومنذ بداية العام، تم اكتشاف أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات الصناعیة على الحدود الإيرانية مع أفغانستان".

وأشار إلى أن بعض المواد الخام اللازمة لإنتاج المخدرات الصناعية في أفغانستان يتم استيرادها بطريقة غير مشروعة من الغرب وجنوب شرقي آسيا، مما أثار مخاوف من أن "هذا قد يحدث بمساعدة من أجهزة مخابرات البلدان الأجنبية".

