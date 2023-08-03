اجتماع أردني اسرائيلي.. ما حقيقة إقامة منتجع سياحي مشترك في العقبة؟

كشفت قناة (المملكة) الأردنية، النقاب عن تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية، ومسؤول إسرائيلي، والملفات التي تم النقاش بشأنها بينهما.

نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن، الأنباء التي تحدثت عن تخطيط لإقامة منتجع سياحي مشترك بين اسرائيل والأردن.

وأكدت السلطة أن الأنباء غير صحيحة، وأنه لا يوجد أي تخطيط لتطوير منطقة مثلث (إيلات - العقبة - طابا) كمنتجع سياحي عالمي.

وبحسب قناة (المملكة)، فقد أوضحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس السلطة مع مسؤول إسرائيلي تناول موضوع العمالة الأردنية في مدينة إيلات، وتناول أيضاً القضايا المشتركة التي تتعلق باتفاقية السلام ودخول المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين من أراضي الـ48 إلى الأردن عبر معبر وادي عربة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت سابقًا بوجود خطط لتطوير منطقة مثلث (إيلات - العقبة - طابا) وتحويلها إلى منتجع سياحي عالمي، إلا أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نفت هذه الأنباء وأكدت عدم صحتها.

