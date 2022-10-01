اختراق قناة dw الألمانية بصورة لبوتين

تعرضت فضائية " دويتشه فيله " الألمانية لما يعتقد أنها عملية اختراق سيبراني ليظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا من أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وظهر بوتين على الشاشة الألمانية في خطاب أمام أنصاره في الساحة الحمراء في موسكو، وهو يتحدث لأنصاره.

وعقب ذلك، اضطر الطاقم الفني للقناة للعودة لمذيع الأخبار الذي علق بالقول؛ إن سبب انقطاع البث هو خلل تقني.

وخلال كلمه ستولتنبرغ ، قبل قطع البث، ندد الأمين العام لحلف الناتو بضم روسيا غير القانوني وغير الشرعي لأربع مناطق في أوكرانيا، مشيرا إلى حق كييف في "استعادة هذه الأراضي التي تم احتلالها بالقوة".

وبالتزامن مع ذلك، قال بوتين خلال خطابه؛ إن روسيا الحديثة منحت مواطني دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون الحق في الاختيار، واختاروا أن يكونوا مع روسيا.

وأثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربية، مؤكدين أن القناة تعرضت لعملية اختراق سيبراني.