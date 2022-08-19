استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد صلاح توفيق صوافطة (58 عاما)، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم، وأطلقت النار صوب المواطن صوافطة أثناء عودته من صلاة الفجر، فيما أصابت شابا من طمون- جنوب شرق طوباس- بعيار حي في الفخذ.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها المكانين، خمسة شبان.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل أثناء اقتحامه طمون، كلا من: مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، والشقيقين معاذ وعايد فرحان بني عودة، كما اعتقل الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز، من مدينة طوباس.