اسرائيل تجدد عدوانها على سورية لليوم الثالث على التوالي

جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على سورية لليوم الثالث على التوالي واستهدفت هذه المرة المنطقة الوسطى بعدة صواريخ قالت المصادر الرسمية السورية انها تصدت للعدوان واسقطت عدة صواريخ

واشارت التقارير الواردة من دمشق ان العدوان هذه المرة استهدف مدينة حمص وسط البلاد وأشار مراسل قناة "الإخبارية" الفضائية الرسمية إلى أن الاستهداف تم عبر إطلاق الصواريخ وأسقطت الدفاعات السورية بعضها، وفي الوقت ذاته اقتصرت الأضرار على الماديات.

وقال نشطاء لـ البوابة ان صواريخ الاحتلال استهدفت مطار الضبعة العسكري بالقرب مدينة القصير جنوب حمص واعلنت عن وجود قوات ايرانية واخرى تابعة لحزب الله في المكان وافادت بسماع دوي انفجارات قرب قرية خربة الحمام

وفي انباء لاحقة قالت المصادر ان العارات هذه المرة كانت واسعة واستهدفت عدة مطارات عسكرية تستخدمها مليشيات ايران في سورية منها الى جانب مطار الضبعة، مطار T4، مطار عسكري قرب القصير على حدود لبنان ، مطار الشعيرات.

من تصدي الدفاعات الجوية للعدوان الاسرائيلي على #حمص. pic.twitter.com/liK8MT0cda — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) April 1, 2023

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