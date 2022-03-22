اسرائيل تزعم انتماء منفذ عملية بئر السبع لـ داعش

أظهرت التحقيقات الأولية الإسرائيلية، مساء امس الثلاثاء، أن منفذ عملية بئر السبع محمد أبو القيعان من سكان حورة النقب، خطط ونفذ العملية بمفرده.

وبحسب المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن جهاز الأمن العام “الشاباك” يحقق حاليًا فيما إذا كان أي من أفراد عائلته على علم بنيته.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، اثنين من أشقاء الشهيد محمد أبو القيعان من حورة بالنقب المحتل.

ووفقًا للمراسل، فإن جهاز الشاباك لم يعثر على أي معلومات استخبارية كانت من الممكن أن تؤدي إلى إحباط الهجوم، ولم يتم تقديم أي معلومات استخبارية حول أبو القيعان تفيد بنواياه منذ إطلاق سراحه من السجن.

وزعمت اسرائيل الى ان أبو القيعان كان اعتقل 4 سنوات على تهمة تأييد تنظيم داعش حيث كان يخطط للسفر الى سوريا

من هو محمد غالب ابو القبعان

نشرت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول منفذ عملية بئر السبع التي أدت لمقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وبحسب القناة، فإن المنفذ هو الشهيد محمد أبو القيعان (34 عامًا)، من سكان حورة النقب، وهو مدرس سابق في “ثانوية حورة”.

وأشارت إلى أنه كان معروفًا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية واعتقل سابقًا 4 سنوات بعد أن اعتقل في يونيو/ حزيران 2015، على خلفية دعمه لتنظيم داعش ومتابعته لمواد إعلامية للتنظيم عبر الانترنت وتوزيعها على طلبته، ومشاركته في اجتماع لأنصار التنظيم “الإرهابي” خلال أدائه العمرة مسبقًا في السعودية. بحسب زعمها.

وسمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بنشر صورة للشهيد عندما كان معتقلًا، حيث تم حين اعتقاله تقديم لائحة اتهام ضده، وأفرج عنه قبل عام ونصف.

وادعى أنه منذ إطلاق سراحه كان يتجول في جميع “أنحاء البلاد”، ويتواصل مع أنصار داعش سابقًا دون أن يوجد سبب لاعتقاله.

وأشارت القناة إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل عائلته وصادرت أجهزة كمبيوتر وبدأت التحقيق مع العائلة.



وكان أبو القيعان قد استشهد عصر الثلاثاء ، عقب تنفيذه عملية دهس وطعن على ثلاث مراحل خلال 8 دقائق في بئر السبع، ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.