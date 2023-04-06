اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة مزدوجة الى غزة ولبنان بمباركة اميركية

افادت قناة 12 عن توجه لدى الكابنيت بتوجيه ضربة باتجاه غزة ولبنان بشكل متزامن ردا على الهجمات الصاروخية التي تلقتها اسرائيل من المنطقتين خلال الايام الثلاثة الماضية ، واعلنت مصادر عن فتح الملاجئ في عدة مستوطنات حيث فر اليها المستوطنين خوفا من بداية الحرب فجاة.

كما اكدت هيئة البث الإسرائيلية ان رد الجيش على الهجمات الصاروخية من المتوقع أن يكون في لبنان و غزة، فيما اعلنت القناة 14 الإسرائيلية تم الليلة ستكون مليئة بالأحداث على المحاور الثلاثة لبنان وغزة والقدس

وزير الدفاع يوآف غالانت طلب من الجيش الاستعداد للرد على الهجوم من لبنان، وحملت سلطات الاحتلال الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صواريخ من داخل أراضيها نحو إسرائيل وقالت ان الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي حركة حماس في لبنان و"نفحص احتمال تورط إيران" على الرغم من اعلان حماس نفيها في الهجوم على اسرائيل

كما نفى مسؤول في حزب الله ضلوع التنظيم في إطلاق الصورايخ وقال "إنهم غير مسؤولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان نحو منطقة الجليل" وفق ما نقلت قناة العربية السعودية

ونقلت اذاعة جيش اسرائيل عن مصدر عسكري انه يتوقع هجمات على قطاع غزة والأراضي اللبنانية هذه الليلة، مضيفًا: "سنبذل جهودًا لفصل الساحات وليس الانجرار إلى تصعيد شامل، ولكن بالطبع سنعمل لاستعادة الردع. الرد القاسي في غزة سيكون بغض النظر عن لبنان". ستكون محاولة للرد دون الانزلاق إلى الحرب.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت ان الخارجية الإسرائيلية بعثت رسائل لسفرائها بنيتها الرد على الهجوم الصاروخي من لبنان

واشارت التقارير العبرية الى ان أمريكا أعطت اسرائيل الضوء الأخضر الرد على صواريخ لبنان اليوم في الوقت الذي اخلت قوات حفظ السلام تخلي مواقعها بالقرب من الحدود اللبنانية فيما دعت بريطانيا رعاياها لعدم التوجه الى لبنان ومن هو متواجد هناك الابتعاد عن المناطق الجنوبية