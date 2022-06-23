الأردن: حظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية

قررت النيابة العامة الاردنية مساء الخميس، حظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان رشيد.

وقالت قناة "المملكة" الرسمية ان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".

وأضافت ان القاضي السلامات طلب من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأقدم أحد الاشخاص، ظهر الخميس، على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات في جامعة خاصة شمال العاصمة، وفق بيان للأمن العام.

وقال الأمن العام إن الفتاة قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وما زال التحقيق جاريا.