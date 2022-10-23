الأردن .. طفلة ابتلعت بطارية قلوية شهرين (صور)

ابتلعت طفلة مصرية في الأردن بطاريه قلوية علقت بالمريء لمدة تزيد عن شهرين.

وعانت الطفلة الأمرين من خلال ناصور "وصلة " بين المريء والقصبة الهوائية الرئيسية، بسبب ابتلاع مخترقة القصبة الهوائية الرئيسية، مما أدى إلى حدوث فتحه واسعة وكبيرة ما بين المريء والقصبة الهوائية الرئيسية، حيث كانت الطفلة تختنق أثناء الأكل والشرب لدخولها إلى مجرى النفس.

ونجح فريق أردني طبي جراحي متخصص في انهاء معانات طفلة مصرية في الأردن ابتعلت بطاريه قلوية علقت بالمريء لمدة تزيد عن شهرين.

وترأس الفريق الطبي رئيس إختصاص جراحة الأطفال المستشار أول العميد الطبيب أحمد الريموني ومستشار جراحة الاطفال العقيد الطبيب محمد الدعجه واستشاري تخدير الاطفال ورئيس قسم التخدير المقدم الطبيب عنان قبها وطاقم تمريضي مدرب.

وتنفست الطفلة المصرية الأردنية الصعداء عقب اجراء العملية الناجحه.

طفلة مصرية في الأردن ابتعلت بطاريه قلوية

طفلة مصرية في الأردن ابتعلت بطاريه قلوية