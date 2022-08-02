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الأردن يقول أن فكرة إقامة منطقة حرة مع إسرائيل تعود لـ1998

منشور 02 آب / أغسطس 2022 - 02:53
عمان
عمان

قالت وزارة الاستثمار الأردنية، الإثنين، أن فكرة إنشاء منطقة حرة مع إسرائيل تعود لعام 1998

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وجاء تعليق وزارة الإستثمار في الأردن في أول تعليق على إعلان إسرائيلي عن تسريع إنجاز هذا المشروع.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر وصفته بـ"المسؤول" في الوزارة، أن "فكرة إقامة منطقة حرة خاصة تعود إلى العام 1998، بحيث تكون مشروعا يديره القطاع الخاص".

وبين المصدر ان "هذا المشروع لم يُستكمل وشهد تعثراً في استكماله لدى الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين".

وأضاف: "ما تناقلته وسائل الإعلام حول إعلانات تخص هذا المشروع من قبل مسؤولين إسرائيليين مؤخراً، قد تكون خطوة أولية نحو استكمال المشروع الذي ننتظر لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأنها عبر القنوات الرسمية".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، الإسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية مشتركة مع الأردن، تقع على الحدود بين البلدين.

وقال لابيد في كلمة بعد اجتماع حكومي: "بعد 28 عاما من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة أخرى إلى الأمام، وهذه انطلاقة ستساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".

وأضاف: “تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع الأسبوع الماضي خلال زياراتي إلى عمان للقاء الملك عبد الله.. هذه مبادرة ستوفر فرص عمل لكلا البلدين، وتعزز علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وتعمق السلام والصداقة”.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام جرى توقيعها عام 1994، وتعرف بـ”وادي عربة”.

كلمات دالة:الاردنعمانالسوق الحرهالمنطقة الحرةاسرائيل

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