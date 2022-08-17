الاحتلال يصيب ويعتقل عشرات الفلسطينيين من يعبد

اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بينهم أسرى محررون وسط اندلاع مواجهات وإصابة العشرات بحالات الاختناق.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد عبد الرحمن بعجاوي، ومحمد عيسى بعجاوي، وأمير كامل عطاطرة، وأحمد مجد أحمد عمارنة، وعلي بعجاوي، وهادي بلال زيد الكيلاني، ونسيم محمد سعيد قبها، ونسيم مهند عمارنة، ومحمد ماهر أبو بكر، ونزار حمارشة، وأحمد عز الدين عمارنة، وجعفر يوسف عبادي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئا على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.