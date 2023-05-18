الاسد الى جدة لحضور القمة العربية لاول مرة منذ 12 عاما

يتوجه الرئيس السوري بشار الاسد الى مدينة جدة السعودية الخميس، لحضور القمة العربية، وذلك للمرة الاولى منذ تعليق عضوية بلاده في الجامعة قبل 12 عاما.

وجاء الاعلان عن توجه الاسد الى السعودية عبر بيان للرئاسة السورية.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اكد عقب مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة الأربعاء، أن الأسد سيرأس وفد بلاده في القمة.

وكان الرئيس السوري تلقى الاسبوع الماضي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة.

وكان وزراء الخارجية العرب وافقوا خلال اجتماع تشاوري في القاهرة في السابع من الشهر الجاري على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة بعد سنوات من استبعادها بسبب الحرب التي اندلعت فيها عام 2011 .

وفي كلمته الافتتاحية في اجتماع المجلس التحضيري للقمة العربية في جدة الاربعاء، عبّر أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمنياته بأن تكون استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة خطوة تسهم في إنهاء ازمتها واستعادة نشاطها وتواجدها في العمل العربي.

وأشاد أبو الغيط بعودة وزير الخارجية السوري إلى مجلس الجامعة، فيما أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رغبة بلاده في التعاون مع الدول العربية لتعزيز استقرارها وأمنها.

كانت نحو 18 دولة عربية على رأسها السعودية بادرت الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق حينها، كما علقّت جامعة الدول العربية عضوية سوريا مع اندلاع الحرب فيها عام 2011.

وادى النزاع في سوريا الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين اخرين، فضلا عن الحاق دمار هائل بالبنية التحتية للبلاد.