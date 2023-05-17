الجامعة العربية ترحب بعودة وزير الخارجية السوري إلى اجتماعاتها

رحب امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاربعاء، بعودة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى مجلس الجامعة، وذلك في مستهل اجتماع المجلس التحضيري للقمة التي ستستضيفها مدينة جدة السعودية.

واعرب ابو الغيط في كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء الخارجية عن تمنياته ان تكون استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة "مقدمة لانهاء ازمتها ولاستعادتها لحيويتها وحضورها في العمل العربي".

وبدوره ايضا، رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمشاركة سوريا في الاجتماع، مؤكدا رغبة بلاده في العمل مع الدول العربية لتعزيز استقرارها وامنها، وبما يفضي الى المضي قدما في مسار تنميتها وازدهارها.

وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد الاربعاء الماضي، دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة التي ستعقد في 19 من أيار/مايو الجاري.

ووافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في وقت سابق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وشغل مقعدها الدائم في المنظمة بعد سنوات من استبعادها جراء الحرب الدامية في البلد منذ العام 2011 .

كانت نحو 18 دولة عربية على رأسها السعودية بادرت الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق حينها، كما علقّت جامعة الدول العربية عضوية سوريا مع اندلاع الحرب فيها عام 2011.

وادى النزاع في سوريا الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين اخرين، فضلا عن الحاق دمار هائل بالبنية التحتية للبلاد.