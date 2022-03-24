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الامارات تبدأ تشغيل الوحدة الثانية في محطة براكة النووية

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 07:37
الامارات تبدأ تشغيل الوحدة الثانية بمحطة براكة النووية

بدأت الامارات تشغيل الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الخميس.

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وكتب بن راشد في تغريدة عبر تويتر: "نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي".

واضاف "أبارك لجميع العاملين وأبارك لـ1800 من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين.. وأبارك لأخي (حاكم أبو ظبي) محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي".

ولفت بن راشد في تغريدته إلى أن "70% من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35 سنة"، مؤكدا "أننا دولة شابة تراهن على شبابها.. ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة".

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، أصدرت في مطلع 2020، رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، وهو ما تبعها استكمال تحميل أحزمة الوقود النووي.

وبعدها نجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أغسطس من العام ذاته، باستكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسة، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء النظيفة عبر الطاقة النووية.

وبالنسبة لمحطة براكة الثانية، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في ديسمبر 2020 رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطات براكة، وبدأ تحميل حزم الوقود النووي في المفاعل.

وفي أغسطس 2021، استكملت دولة الإمارات عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية في براكة، التي أعلن اليوم أنها بدأت عملية التشغيل التجاري.

كلمات دالة:الاماراتمحطة براكة للطاقة النوويةمحمد بن راشد ال مكتومدبيابو ظبي

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