الامارات تطارد مهربي المخدرات في دبي

صعدت دولة الامارات من عمليات مطاردة مهربي المخدرات والمتورطين بغسيل الاموال على اراضيها، في اعقاب مطالب دول بتسليم مواطنيها المطاردين والمقيمين في الدولة العربية.

اتفاقية مع بلجيكا



والجمعة وقعت الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا اتفاقا لاسترداد المجرمين، خاصة تجار مخدرات البلجيك الفارين خارج البلاد والذي تعتقد بروكسل انهم لجأوا الى الامارات

واثمرت لقاءات امتدت لمدة عام الى توقيع اتفاقيتين تتعلق إحداهما باسترداد المجرمين والثانية بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية في أبوظبي.



بلجيكا: المطلوبين يفرون الى الامارات

وسعت السلطات البلجيكية إلى إبرام الاتفاقيتين لقناعتها بأن الإمارات تشكل وجهة لجوء لكبار مهربي المخدرات في غياب اتفاق لاسترداد المجرمين حتى الآن حيث اشارت بيانات في بوركسل ان غالبية الفارين مختبئين في الإمارات.. وهذا ينطبق خصوصا على قضايا تهريب المخدرات من بينهم سبعة اشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال رسمية تدل مؤشرات على إقامتهم في الإمارات ، فيما تستعد لملاحقة 10 اخرين.

ملاحقة عبر سكاي إي سي سي

ولم يتم تحديد أماكن إقامتهم بدقة، لكن وسائل الإعلام البلجيكية ذكرت أن بعض "الشخصيات الرئيسية" لتهريب المخدرات تقيم في دبي كما كشف فك تشفير كمية من الاتصالات المشفرة عبر شبكة "سكاي إي سي سي".

ونفذت دول أوروبية عدة بينها بلجيكا عملية أمنية واسعة مطلع 2021 ضد هذا النظام للاتصالات الهاتفية الذي يستخدم على نطاق واسع، لا سيما في تهريب الكوكايين بين أميركا الجنوبية وأوروبا.

وكشفت السلطات البلجيكية أيضا أن التحقيقات في هولندا، بعد تفكيك نظام "إينكروتشات" المشفر الذي تستخدمه مافيات المخدرات، تفضي دائما إلى وجود المهربين في الإمارات.

