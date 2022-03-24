الاميرة هيا تعلن انتهاء المحاكمة في قضية الطلاق مع حاكم دبي

اعلنت الاميرة هيا الحسين زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن انتهاء جلسات المحكمة الخاصة بالتفريق بينهما وقدمت الشكر لشقيقها الملك عبدالله الثاني شقيقها الامير علي بن الحسين لما قدماه من دعم لها خلال السنوات الماضية

وكانت محكمة بريطانية، قضت بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي 550 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار)، إلى طليقته الأميرة هيا بنت الحسين، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي تولتها المحاكم البريطانية.

بيان من الاميرة هيا الحسين

وقالت الاميرة هيا بينت الحسين في بيان رسمي نشرته باللغتين العربية والانجليزية على صفحتها في انستغرام، انها لم تستخدم صوتها علانية خلال فترة سير الاجراءات القضائية، احتراما للمحكمة وحماية لعائلتها ، مشيرة الى انتهاء الاجراءات القضائية الطويلة حاليا.

وقدمت شكرها للاخ عير الشقيق ملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين، ولشقيقها الامير علي بن الحسين وكافة افراد الاسرة الاردنية.

تقدير هيئة المحكمة ومحاميتها

كما شكرت الاميرة الاردنية قسم شؤون الاسرة في محكمة العدل العليا بانكلترا وويلز، وفريق الاستشارات والدعم التابع لمحكمة الاسرة والطفل ، الذين دعموها وعائلتها باقصى درجات الحساسية ومنحونا الامل بمستقبل شعاره الكرامة الانسانية لا يعتريه الخوف.

البارونة فيونا شاكلتون

رحلة مخيفة لابناء هيا بنت الحسين

ووصفت الاميرة هيا الفترة الماضية في بيانها ، بالرحلة المخيفة الا ان ما "لمسناه من تعاطف استشثنائي وملاذ آمن في انجلترا كان له الاثر البالغ في تعزيز ايماننا بالقوة الدائمة للانسانية والعدالة".

دبي بلدي وموطن ابنائي

وعلى الرغم من الخلاف العميق مع زوجها السابق حاكم دبي الشيح محمد بن راشد، فقد عبرت الاميرة الاردنية هيا بنت الحسين، عن فخرها "بان تكون جزءا "من الايام الاولى لدولة الامارات العربية المتحدة، وان اعتبر دبي بدلي وموطن ابنائي لسنوات عديدة" واكدت انها لمست الحب والاحترام من اشخاص وقالت "لن ننساكم ابدا".

ساستمر في تربية ابنائي

واكدت الاميرة الاردنية المقيمة في بريطانيا، اها ستستمر في تربية ابناءها جليلة وزايد واحترام تقاليد وثقافات وقيم بلديهما، وسيفخران دوما بجذورهما وسيثابرا للمساهمة في العالم بشكل ايجابي وبكافة السبل كاطفال متعلمين وصادقين ينحدران من عائلات ملكية.