البنتاغون: لم نزود "كييف" بأسلحة تمكنها من مهاجة "القرم"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها لم تزود أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة تمكنها من مهاجمة الأراضي الروسية، مشيرة إلى عدم توفر معلومات لديها بشأن أسباب الانفجارات التي حدثت في منطقة مطار ساكي في شبه جزيرة القرم منذ عدة أيام.

وحسب "فرانس برس"، قال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين: "لم نزود أوكرانيا بما يسمح لها أو يمكنها من ضرب القرم".

واستبعد مسؤول رفيع في "البنتاغون" أن تكون الانفجارات عبارة عن ضربة بواسطة صواريخ تكتيكية موجهة دقيقة متوسطة المدى التي كانت كييف طلبت التزود بها والتي يمكن أن تطلق بواسطة منظومات "هيمارس" الصاروخية الأمريكية الموجودة في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول "ليست صواريخ متوسطة المدى لأننا لم نزودهم بها"، مؤكدا أن أي أسلحة أمريكية لم تستخدم لمهاجمة القرم.

وأوضح المسؤول أن البنتاغون ليس لديه معلومات مؤكدة حول أسباب الانفجارات التي حدثت في منطقة مطار ساكي العسكري في شبه جزيرة القرم.

تدمير 8 طائرات روسية

وقالت بريطانيا يوم امس الجمعة، إن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في مطار ساكي العسكري الذي تديره روسيا في غرب شبه جزيرة القرم أدت إلى خسارتها ثماني مقاتلات مما أسفر عن تدهور في قدرات الأسطول الجوي التابع للبحرية في البحر الأسود.

ومع أن الطائرات التي دُمرت ليست سوى جزء ضئيل من أسطول الطيران الإجمالي، فقد قالت بريطانيا إن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر، إذ أن مطار ساكي قاعدة تشغيلية رئيسية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية دورية على تويتر أن المطار لا يزال يعمل على الأرجح، لكن المنطقة المخصصة لتوقف الطائرات وانتشارها بجواره تعرضت لأضرار جسيمة. وأضافت الوزارة أن الانفجارات، التي قالت روسيا إنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة، ستدفع جيشها إلى مراجعة التهديدات الممكنة في المنطقة.

وزارة الدفاع الروسية

وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية قد أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن "انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق هو السبب الرئيسي لانفجار عدة ذخائر في مطار "ساكي".

بحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن ذخيرة انفجرت في مطار "ساكي" في شبه جزيرة القرم، نهارا، الثلاثاء الماضي، ولم يصب أحد بأذى، ولم تتضرر معدات الطيران، ويجري تحديد الأسباب.

ووفقا لوزير الصحة في القرم، قسطنطين سكوروبسكي، فقد نُقل 5 مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفى بعد الانفجارات، وقد خرج 4 منهم بالفعل إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وبقي مصاب في غرفة العمليات. وبحسب معلومات رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فقد قتل شخص واحد في الانفجارات.