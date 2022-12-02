التونسي.. تتهمه مصر باختلاس المليارات

سيد التونسي، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق.. اسم يتردد حاليا في الوسط المصري بعد أن قررت السلطات المصرية في مصر حبسه بتهمة استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سيد التونسي قام التونسي بالاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها، المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه فالتونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، قام باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه دون وجه حق- وذلك من خلال اختلاسه المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة.

ومن التهم الموجه إلى التونسي التلاعب في ميزانية جامعة 6 أكتوبر للعامين 2015- 2016 وذلك من خلال خفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وصرفه مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش.